Maltempo, il Molise spazzato da forti raffiche di vento. Rami di alberi spezzati e cartelloni pubblicitari divelti

Una vera e propria tempesta di vento si sta abbattendo su Campobasso e su gran parte della regione. Nel capoluogo le raffiche hanno sfiorato i 90 chilometri orari, creando non poche difficoltà. Rami di alberi spezzati, cartelloni pubblicitari divelti, bidoni della spazzatura rovesciati a terra e in molti casi addirittura volati a diversi metri di distanza. Vigili del fuoco al lavoro anche nei comuni vicini per rimuovere dai tetti tegole pericolanti. Una perturbazione ampiamente annunciata dagli esperti che dovrebbe protrarsi anche nel corso della giornata di domani, martedì. La situazione dovrebbe migliorare solo da mercoledì mattina.