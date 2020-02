Campitello e Capracotta, situazione critica. Audizione in Commissione di sindaci e operatori

La situazione di estrema difficoltà che investe i comprensori sciistici di Capracotta e San Massimo è stata al centro dell’audizione, in Quarta Commissione consiliare regionale, dei sindaci dei due comuni, degli operatori e delle associazioni che operano nel settore. Un incontro organizzato in vista in vista della seduta monotematica del Consiglio regionale prevista per domani, 11 febbraio proprio sulla situazione di emergenza che riguarda le due località sciistiche molisane.