Nuovo sopralluogo e nuovi accertamenti al porto di Termoli per il caso di Victorine Bucci. Giovanni Russo, l’ingegner esperto di cinematica, nominato dalla Procura, è stato di buon’ora al molo sud per nuove verifiche e nuove misurazioni. Il perito insieme ai suoi collaboratori, alla presenza dei carabinieri e delle parti, ha effettuato alcuni rilievi sugli scogli con l’aiuto di una Panda del modello di quella di Vicky, rispescata il 22 gennaio nelle acque del porto. Sono state annotate le altezze e le larghezze dei grossi massi, simulando anche la salita dell’auto sugli scogli, cercando di confrontarle con i danni riscontrati effettivamente sulla macchina, che comunque presenta integre le sospensioni, così come anche la coppa dell’olio. Può essere compatibile e possibile la caduta della macchina di Vicky da quelo molo? Questo il quesito a cui deve rispondere il perito, che dovrà anche provare a spiegare perché l’auto non è stata trovata durante le prime immersione del 19, 20 e 21 dicembre. In quel punto i sommozzatori ci erano stati più e più volte. C’è grande attenzione e dunque grande scrupolosità da parte del professionista, che già diverse volte è tornato al molo, e che a questo punto, nonostante le tante perplessità iniziali, evidentemente l’ipotesi che si caduta proprio da lì, è presa in considerazione. Al vaglio anche le due pietre macchiate di vernice rossa ritrovate sugli scogli. Sul posto anche l’avvocato della famiglia di Vicky, Eugenio Marinelli, e Ruggiero Romanazzi, difensore del compagno della donna, al momento unico indagato nel fascicolo aperto dalla Procura per istigazione al suicidio. La Panda rossa di Vicky, intanto, è ancora sotto sequestro in un’officina di Termoli, dove resta a disposizione del perito.