Asrem, Florenzano nuovo direttore generale. Toma: ha dato la sua disponibilità dopo il rifiuto di Schael

di ANNA MARIA DI MATTEO

Con la nomina del nuovo direttore generale dell’Asrem si inserisce un importante tassello all’interno della sanità molisana. La scelta del governatore è ricaduta su Oreste Florenzano, 50 anni, napoletano, direttore amministrativo dell’azienda ospedaliera San Pio di Benevento. Era il secondo in una rosa di sei candidati da cui il governatore era chiamato ad attingere. Il primo, Thomas Schael, direttore dell’Asl Vasto – Chieti, aveva declinato gentilmente l’offerta. A conferma era arrivato un comunicato dell’Asl 2 abruzzese.

“E’ stato un incontro improntato a una grande cordialità, quello avuto con il presidente della Regione Toma – si legge in una nota dell’Azienda sanitaria – Si è trattato di un incontro conoscitivo, occasione di proficuo confronto sui nuovi scenari a cui si deve guardare. Schael, alla guida di una Asl confinante, guarda con particolare attenzione al Molise, da buon vicino di casa ed ha auspicato nuove occasione di incontro con il presidente per future intese di collaborazione tra Aziende”.

Dunque sì ad una proficua collaborazione con il Molise, ma senza l’assunzione di un ruolo che in questa delicata fase che sta vivendo la sanità molisana potrebbe rivelarsi estremamente impegnativo. Così, dopo il no del primo in graduatoria, Toma ha contattato il secondo, Oreste Florenzano, appunto che ha dato la sua disponibilità a ricoprire l’importante incarico.

“Pronto il decreto di nomina – ha commentato il governatore Toma – Nei prossimi giorni Florenzano verrà per firmare il contratto”.

Dunque la pratica è chiusa. Il nuovo direttore generale si insedierà il 29 febbraio, dopodiché, come ha spiegato il presidente della Regione, avrà due settimane di tempo per nominare il direttore sanitario e quello amministrativo, attingendo dall’elenco di idonei che sarà pronto per fine mese.

Oreste Florenzano prende il posto di Gennaro Sosto, che da sette mesi ha assunto l’incarico all’Asl 3 di Napoli.