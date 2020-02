Termoli: calcinacci staccati dal forte vento, chiuso Corso Umberto

Ancora danni per il maltempo a Termoli. Il forte vento che da due giorni ha colpito la costa e non solo ha provocato la caduta di calcinacci da un vecchio palazzo del centro città, in corso Umberto. Sul posto sono intervenuti i vigli del fuoco per mettere in sicurezza l’area. In supporto anche la polizia municipale che ha dovuto interrompere il traffico per permettere alla squadra del 115 di operare: le auto sono state deviate su via Dante. Con l’aiuto dell’autoscala i pompieri hanno fatto cadere a terra i pezzi pericolanti dei cornicioni. Il marciapiede sottostante per ora è rimasto transennato.