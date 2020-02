Sospetto caso di Coronavirus: il test sulla ragazza di 27 anni di Termoli ricoverata in isolamento all’ospedale Cardarelli di Campobasso è risultato negativo. Questo è quanto emerso dagli accertamenti effettuati nel reparto specializzato dello Spallanzani di Roma. La ragazza sta meglio e, dunque, non è stata contagiata dal nuovo virus. È ora tenuta sotto osservazione dai medici del reparto di malattie infettive dell’Ospedale di Campobasso. Lunedì scorso era tornata dalla Cina e mercoledì aveva accusato febbre alta e tosse. Per questo sono scattati tutti gli accertamenti previsti dai protocolli del Ministero della Salute. Seguiranno ulteriori aggiornamenti.