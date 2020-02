Non ce l’ha fatta Thomas, il giovane di 20 anni vittima dell’incidente al bivio di San Massimo

Non ce l’ha fatta Thomas Hoti, il ragazzo di 20 anni di Macchiagodena, che era rimasto gravemente ferito nell’incidente del 31 gennaio, nello scontro tra un ducato e la Fiat su cui viaggiava, all’altezza del Bivio per San Massimo. Era ricoverato in Rianimazione al Cardarelli, dove i medici hanno tentato di tutto per tenerlo in vita. Troppo gravi le ferite riportate e le sue condizioni sono peggiorate e stamane il suo cuore ha cessato di battere.

Un giovane amato da tutti, in paese, a Macchiagodena, dove viveva con i genitori e i due fratelli più grandi. Lavorava in una officina meccanica. Paese che si era stretto alla famiglia anche in una veglia di preghiera organizzata dal parroco. Un via vai di amici e concittadini al Cardarelli in questi giorni. La madre e il padre di Thomas sono arrivati in Italia 22 anni fa. A Macchiagodena la loro casa, in una contrada a confine con Bojano. Cittadini italiani da 10 anni. “Per Thomas, solo due anni fa, per i suoi 18 anni – ha raccontato il sindaco Felice Ciccone – era stata organizzata una grande festa, la copia della Costituzione in regalo e l’amore, l’affetto di una intera comunità. La sua comunità”. Il primo cittadino questa mattina si è precipitato al Cardarelli, appena saputa la notizia. “La nostra è una comunità affranta, shoccata. In questi giorni di dolore Thomas era figlio di noi tutti” ha detto con la voce rotta dalla commozione.

I Carabinieri di Bojano hanno effettuato i rilievi per accertare cosa sia successo il 31 gennaio, quale la causa di quello schianto purtroppo fatale a una giovane vita che aveva un futuro davanti.