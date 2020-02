di Daniela Ziccardi

Maria Centracchio sabato sarà impegnata per la prima volta nel Grand Slam di Parigi. La judoka molisana tesserata con le Fiamme Oro sarà in gara con l’altra azzurra Edwige Gwend nella categoria dei -63 kg. A Parigi sono attesi tutti i “big” del judo mondiale, domani alle ore 14.00 è previsto il sorteggio. Sul sito internet della FIJLKAM – Federazione Italiana Judo Lotta Karate Arti Marziali- Marcia Centracchio ha rilasciato queste dichiarazioni: “È la mia prima volta al Grand Slam di Parigi. Partecipare a questa gara è uno dei sogni che ho sin da quando ero bambina, al momento quindi, non posso che essere contenta. Ovviamente ce la sto mettendo tutta per preparare al meglio questa gara. Sabato si vedrà, speriamo bene”.