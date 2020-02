Isernia, frana di via Occidentale: da sette anni senza interventi

Il degrado di certi angoli del centro storico di Isernia, non è più sopportabile, a partire dallo smottamento di via Occidentale, che continua a deturpare il paesaggio urbano del capoluogo da più di sette anni, con continui annunci di lavori che partiranno a breve e che, ancora oggi, non partono. Via Occidentale è a senso unico e per questa strada transita tutto il traffico in direzione ospedale e valle del Volturno. In pratica sta lì, da anni, a certificare la lentezza pachidermica della burocrazia di casa nostra. Stesso discorso per altri angoli del centro storico altrettanto frequentati, come per esempio rampa Santa Maria delle Monache, da dove si accede al Museo ominimo. Anche qui stesso discorso, degrado generalizzato erbacce, sporcizia, topi e animali vari che corrono lungo i reperti storici dell’epoca romana custoditi in un museo che dovrebbe e potrebbe essere un potente polo d’attrazione.