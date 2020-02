Coronavirus, migliorano le condizioni della 27enne ricoverata in isolamento al Cardarelli

E’ ricoverata da ieri pomeriggio nella stanza riservata all’isolamento del reparto malattie infettive dell’ospedale Cardarelli di Campobasso la ragazza termolese di 27 anni che si è ammalata appena rientrata in Molise dalla Cina. E’ una camera speciale del reparto, subito dopo l’ingresso. Stamattina più controlli e più restrizioni anche per i parenti degli altri ricoverati nel reparto. La porta era sbarrata mentre il primario Donato Santopuoli visitava la ragazza. Al termine ha riferito che la 27enne sta meglio. Ieri era arrivata con la febbre, febbre che oggi si è abbassata. Santopuoli ha anche detto che la giovane è in buone condizioni e ha confermato che per escludere l’ipotesi Coronavirus sarà necessario comunque attendere i risultati del test che è stato effettuato ieri, subito dopo il ricovero della ragazza, e poi inviato allo Spallanzani di Roma. Il verdetto dalla capitale è dunque atteso nelle prossime ore. La giovane, che studia e lavora in Cina, è rientrata in Italia due giorni fa, poche ore dopo sono comparsi i sintomi dell’influenza, da lì l’allarme e il ricorso agli ospedali. Emerge anche un altro particolare: la 27enne aveva avuto già la febbre il 23 gennaio scorso mentre era ancora in Cina. La ragazza ha potuto ricevere la visita del padre con le dovute precauzioni. La vita del reparto, dove oggi sono diverse le persone ricoverate, prosegue regolarmente. I parenti degli altri pazienti riferiscono solo di qualche divieto in più nell’ingresso al reparto.