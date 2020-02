Dopo giorni di primavera arriva lo shock termico sull’intera regione. Brusco calo delle temperature, tanto vento e una spolverata di neve anche a quote basse. Dopo giorni di primavera arriva lo shock termico sull’intera regione. Brusco calo delle temperature, tanto vento e una spolverata di neve anche a quote basse.

Sulla costa mare mosso e disagi significativi a causa delle forti raffiche di vento che hanno sferzato tutto il litorale. Interrotti i collegamenti con le Isole Tremiti.

Alberi pericolanti, cassonetti a terra e disagi alla circolazione. A Termoli e Campomarino sono stati diversi gli interventi dei Vigili del Fuoco e della polizia locale per mettere in sicurezza le strade da Rio Vivo ad altre zone della città e del paese.

Primi fiocchi nelle aree più interne dove i comuni hanno approntato i piani di sgombero neve per eventuali necessità ma i disagi sono stati limitati. Dalla zona di Casacalenda fino al valico di Campolieto e al capoluogo uno scenario simile. Controlli della Polizia stradale e dell’Anas lungo la Statale 87 e i principali collegamenti della regione.

In provincia di Isernia neve solo in alta quota e qualche fiocco anche nei centri più interni. A Capracotta e nei paesi dell’alto Molise piani antineve in azione anche con i mezzi della provincia ma non si segnalano particolari disagi con l’invito a mettersi in viaggio solo se provvisti di gomme termiche o catene.