Il sindacato dei balneari che aderisce a Confcommercio ha riconfermato alla presidenza Domenico Venditti. In Consiglio entrano Eliana Di Fortunato, Maurizio Grave, Massimo Balante e Ettore Bruscino, in rappresentanza della quasi totalità della costa molisana. Il Sib ha ribadito la propria collaborazione con le istituzioni regionali per migliorare i servizi e l’accoglienza in ambito turistico.