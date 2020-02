Fallire per crediti con la Pubblica amministrazione. E’ paradossale ma è quanto rischiano le aziende molisane che operano nei settori della celiachia, ortopedia e audioprotesico che non ricevono i pagamenti dall’Asrem da otto mesi. Una situazione diventata insostenibile.Le aziende fino ad oggi sono andate avanti, tra mille difficoltà, anticipando di tasca propria il pagamento delle forniture per non interrompere un servizio sanitario importante. Ma ora la misura è colma. Nonostante le ripetute sollecitazioni l’Asrem non ha ancora provveduto a pagare gli arretrati. Così, se i soldi non arriveranno entro fine mese, dal primo marzo le aziende interrompereranno il servizio, con gravissimi problemi a carico degli incolpevoli utenti. Della situazione sono stati informati ministeri competenti e la Corte del Conti. La speranza è che l’appello venga raccolto e che su questa vertenza venga aperto un tavolo di confronto.