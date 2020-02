Frosolone. Rischia l’assideramento, anziana salvata dal vigile urbano

Il vigile urbano del comune di Frosolone ha soccorso e tratto in salvo un’anziana donna, di 82 anni. L’ha trovata a sei chilometri dal paese, semi assiderata, lungo la strada provinciale che località Colle Carrise conduce a Frosolone. Era uscita di casa durante la nevicata per procurarsi generi di prima necessità. Ma ha rischiato l’assideramento, a causa delle temperature rigide. Il vigile urbano, Giampiero Durante, l’ha vista in difficoltà durante un giro di perlustrazione del territorio. Preoccupato soprattutto dalla basse temperature, l’ha fatta subito salire in macchina. L’ha così riaccompagnata a casa, facendole bere qualcosa di caldo. Poi è tornata al suo lavoro. Non prima, però, di assicurarsi che la casa dell’anziana fosse ben riscaldata.