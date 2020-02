Festival di Sanremo, gli allestimenti di una azienda isernina

C’è un po’ di Molise anche nelle scenografie del festival di Sanremo. Le pareti a specchio che delimitano il palco dell’Ariston sono state infatti realizzate dalla vetreria Di Bucci di Isernia. Non è la prima volta che l’azienda molisana viene contattata per gli allestimenti. Già nel 2015, infatti, i professionisti isernini realizzarono la particolare copertura del palco, naturalmente realizzata in vetro stratificato. La vetreria Di Bucci già da diversi anni collabora con la Rai. Di recente ha anche curato gli allestimenti scenografici del programma “Il cantante mascherato”, mentre a breve si metterà al lavoro per la trasmissione “La Corrida”.