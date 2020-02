Francesca Colavita, la ricercatrice molisana che, insieme ad

altre sue colleghe dello Spallanzani di Roma, ha isolato il

Coronavirus ha ricevuto la visita del Presidente del Consiglio

Giuseppe Conte. Il premier ha parlato in particolare proprio del

caso della giovane dottoressa di Campobasso e della sua

condizione di precaria. “Conosco bene il mondo della ricerca –

ha detto il premier- e io stesso ho sperimentato, prima di

passare nei ruoli stabili dell’Università, la pazienza, la tenacia, il

sacrificio e la passione che occorrono per perseverare nelle

attività di ricerca e la preoccupazione dovuta all’incertezza di

prospettive. Quello della precarietà è un problema sociale che

va affrontato e che metterò al centro del confronto tra le forze di

maggioranza. L’assunzione di 1600 ricercatori, che intendiamo

disporre con apposito emendamento da inserire già in sede di

conversione del decreto Milleproroghe – ha concluso -, è solo il

primo passo in questa direzione. Insieme al Ministro Manfredi

stiamo lavorando a un piano articolato in tal senso. Ancora una

volta grazie ai ricercatori dell’équipe dello Spallanzani e a tutti

coloro che con il loro lavoro fanno del nostro Paese un punto di

riferimento a livello internazionale”. Intanto Francesca Colavita e le

sue colleghe hanno ricevuto dalla Rai l’invito per essere ospiti sul

palco del Festival di Sanremo, invito che hanno rifiutato. Dallo

Spallanzani hanno ringraziato ma hanno detto “no” anche a causa

della situazione di emergenza sanitaria in corso.