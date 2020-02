Sanremo, sul palco con i big anche i Viito: duo al 50 per cento molisano

Con “Bella come Roma” lo scorso anno i Viito hanno conquistato il successo. La canzone è andata ai vertici delle classifiche italiano fino a vincere il disco d’oro. Il duo al 50 per cento molisano – uno dei due componenti è Giuseppe Zingaro di Mirabello Sannitico – ha come casa discografica la Sugar di Caterina Caselli ed è ormai considerato una delle band più apprezzate della musica indie italiana. Esplosi nella scena romana, hanno conquistato piano piano un posto di rilievo nel mondo itpop, sulla scia di artisti come Gazzelle e Calcutta. Sono seguite varie canzoni di successo, l’album “Troppoforte” e un lunghissimo tour che ha fatto registrare il soldout ad ogni data. Ora per i Viito è il momento di un altro battesimo, quello sul palco di Sanremo dove arrivano direttamente tra i big. Giovedì, nella serata tradizionalmente dedicata ai duetti, quella durante la quale ogni artista in gara sceglie una canzone sulla quale esibirsi con un altro big, il contestassimo Junior Cally duetterà proprio con i Viito. Insieme proporranno un classico di Vasco Rossi, Vado al Massimo.