Università, inaugurato l’anno accademico. Settis ospite d’onore della cerimonia

Sono stati i temi legati ai beni culturali e al paesaggio del Molise a dominare la cerimonia di apertura dell’anno accademico all’Università del Molise. Una scelta obbligata vista la presenza come ospite d’onore di un nome di fama mondiale nel campo dell’archeologia: Salvatore Settis, accademico dei Lincei e presidente del Consiglio scientifico del Louvre. In apertura di cerimonia i saluti del sindaco di Campobasso Roberto Gravina che ha parlato di progetti comuni con l’ateneo. “Nel futuro, ogni azione che progetteremo insieme – ha detto Gravina –, avrà un valore che andrà ben oltre la realizzazione del singolo progetto, perché sarà un nuovo momento di semina del quale c’è bisogno per riprendere a far crescere il nostro territorio”. Il presidente della Regione Donato Toma ha invece sottolineato l’impegno della Regione a sostegno dell’archeologia e ha poi elencato una serie di eventi positivi arrivati nelle ultime settimane: la grande stampa internazionale che ha acceso i riflettori sul Molise, la candidatura di Isernia a capitale della cultura, i dati che confermano un incremento dei visitatori nei musei e nei siti archeologici della regione, la molisana Francesca Colavita nel team che ha isolato il Coronavirus. Da Settis qualche prezioso consiglio al Molise ora che gode di una importante vetrina internazionale. “Il credo che il Molise – ha detto – dovrebbe puntare in primissimo luogo sul paesaggio, e dunque mostrare la capacità di conservarlo al massimo, e poi sulla connessione stretta tra il paesaggio e i beni archeologici che deve essere promossa in maniera adeguata”.

Il rettore Luca Brunese, alla sua prima inaugurazione dell’anno accademico al vertice dell’ateneo, essendo stato eletto nello scorso mese di maggio, nella sua relazione ha parlato di una università in buona salute. “La nostra università sta molto bene – ha evidenziato -, i fondamentali del bilancio sono ottimi e abbiamo tante iniziative in cantiere. Siamo un po’ preoccupati per quello che è il quadro nazionale, ma dal nostro punto di vista abbiamo grandi idee per il futuro. Faremo tante cose importanti, a cominciare dall’accordo sull’archeologia e la presenza di tanti ospiti importanti, come oggi il professor Settis oggi, serve anche a far capire che esiste una trasversalità nuova che consentirà grandi progetti di sviluppo.

Dal canto loro gli studenti, attraverso il loro rappresentante Nicolò D’Amico, hanno chiesto una maggiore attenzione alle istituzioni locali “a partire dai problemi dei pendolari, sempre alle prese con la cronica carenza di infrastrutture e servizi”.

Enzo Luongo