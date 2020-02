Agroalimentare a rischio, Calenda presenta una mozione in Consiglio regionale

Il consigliere regionale Filomena Calenda ha presentato una mozione riguardante il cosiddetto nutri-score, il nuovo sistema di etichettatura degli alimenti adottato dalla Francia e che si sta diffondendo sempre di più a livello europeo, con molti paesi membri che hanno già annunciato di voler recepire il provvedimento. «Un sistema – chiarisce il presidente di IV Commissione – che rischia seriamente di compromettere il settore agroalimentare italiano».

Il nuovo e discusso sistema di etichettatura secondo le associazioni di categoria e dei consumatori avrebbe delle conseguenze nefaste proprio sul made in Italy. La cosiddetta etichettatura semaforica, scaturisce da una classificazione dei prodotti basata sulla presenza di grassi, zuccheri e sale negli stessi. Ai cibi viene attribuito un punteggio, su una scala da 1 a 5, ad ognuno dei quali è assegnato un colore, dal verde al rosso, passando per varie tonalità di arancione, in relazione alla presenza o meno di questi elementi.

«In tal modo verrebbe dato un giudizio negativo ai prodotti tipici della dieta mediterranea (tra cui l’olio d’oliva e il parmigiano) che fa della varietà e dell’equilibrio nutrizionale i suoi punti di forza – ha spiegato la Calenda – Ho presentato una mozione che impegni la giunta regionale a farsi parte attiva presso il governo nazionale affinché intervenga con le istituzioni europee per scongiurare l’inserimento del sistema nutri-score nel comparto agroalimentare comunitario e italiano – ha concluso – a tutela del Made in Italy e dei prodotti agroalimentari del Molise”.