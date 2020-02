di Daniela Ziccardi

Davanti al pubblico delle grandi occasioni la formazione femminile del Cus Molise ha conquistano la Coppa Italia regionale di calcio a 5 ai danni dell’Arcadia Termoli. La formazione universitaria è passata in vantaggio con il capitano Paola Piacquadio tiro forte e preciso che non ha dato scampo a Pennella. Qualche minuto più tardi è arrivato anche il raddoppio grazie al pallonetto di D’Angelo. Pronta reazione dell’Arcadia che ha accorciato le distanze con Valente. La gara regala emozioni e goal: sfortunata Di Iorio che ha realizzato la più classica delle autoreti per il 3-1 cussino. Ma prima dell’intervallo Valente ha firmato ancora il cartellino. 3-2 in favore del Cus e squadre negli spogliatoi. Il secondo tempo si è aperto con le adriatiche hanno trovato subito il 3-3 grazie ala tripletta di Valente. Le ragazze di mister Di Gregorio sono salite in cattedra e grazie ad altre due reti di D’Angelo il match si è chiuso sul 5-3 per il Cus Molise. Adesso nella fase nazionale le molisane affronteranno il Grifo Perugia.