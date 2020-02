I Carabinieri di Bojano tengono alta la guardia e pattugliano il territorio per contrastare la criminalità. Di mira i reati predatori, in particolare i furti nelle case, fenomeno purtroppo diffuso.

Alcuni elementi sospetti sono stati segnalati ai Carabinieri della Stazione di San Giuliano del Sannio. Immediate le ricerche che hanno permesso do rintracciare, nei pressi di un pubblico esercizio, un 50enne extracomunitario da tempo residente in provincia un 40enne residente nel piccolo centro. Avevano dei precedenti, si è è scoperto dopo un controllo che ha permesso anche ai militari di accertare che nella macchina dell’extracomunitario c’era una mazza di modeste dimensioni, immediatamente sequestrata. L’uomo è stato denunciato per porto ingiustificato di armi e/o oggetti atti ad offendere, non avendo dimostrato poiché era in possesso dell’oggetto.

Sempre i Carabinieri di Bojano, poi, hanno controllato un uomo di 50 anni ,di Cercepiccola, che non era riuscito a fornire spiegazioni sul fatto che avesse un fucile regolarmente detenuto e che i militari di San Giuliano del Sannio avevano rinvenuto dietro la porta, poggiato a terra ed immediatamente utilizzabile, in barba alle norme per la custodia di armi e munizioni.

L’uomo, aveva altri due fucili ed alcune armi bianche. Tutto sequestrato e lui deve ora rispondere di omessa custodia di armi.

Ancora, le nove pattuglie impiegate per monitorare il territorio e le strade, hanno controllato 60 veicoli e 91 persone ed eseguito sette perquisizioni personali.

Come già effettuato nel corso di analoghi servizi, giovedì, infine, sono stati controllate cinque bar, di cui uno a Bojano. Al titolare è stata comminata una sanzione amministrativa di 400,00 euro poiché, come recita la norma, “proseguendo l’attività di somministrazione di bevande alcoliche (birra e super alcolici) oltre le ore 24, si ometteva di assicurare la possibilità, agli avventori, di effettuare il controllo volontario del tasso alcolemico, con apposito apparecchio” del quale era si era sprovvisti.

Il Comando Compagnia di Bojano, assicura che i servizi di controllo del territorio continueranno in maniera incessante e saranno intensificati nei fine settimana.

Di red 7