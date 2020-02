Controllo costante del territorio da parte dei Carabinieri di Campobasso. Scoperto l’autore di un’altra truffa, messa in atto con un oggetto rubato in una casa.

La denuncia di un campobassano ha fatto partire le indagini dei militari. Ha raccontato di aver subito il furto di una bicicletta con pedalata assistita di ultima generazione del valore di oltre 1500 euro. L’avevano portata via dal garage di casa.

Il ladro, però, l’aveva messa in vendita online sul sito Subito.it. Inserzione intercettata immediatamente dai carabinieri. La vittima del furto ha riconosciuto la bici da alcuni importanti dettagli e caratteristiche della foto della stessa inserzione.

Grazie agli avanzati strumenti tecnologici in dotazione ed alle loro capacità investigative, i militari sono riusciti a risalire in maniera certa all’identità dell’inserzionista dell’annuncio e, con decreto emesso dall’Autorità Giudiziaria, hanno perquisito la sua casa senza però ritrovare la bicicletta. Però, in seguito ad altre indagini e riuscendo a identificare il contesto della foto dell’inserzione, i Carabinieri sono comunque riusciti a legare l’uomo identificato con il furto. Di qui è scattata la denuncia per furto e ricettazione.