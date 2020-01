Elio Germano è Ligabue, dopo Flavio Bucci ancora un molisano nei panni del pittore.

Elio Germano nei panni di Antonio Ligabue. Sono state diffuse da poche ore le prime attesissime immagini di “Volevo nascondermi”, il film di Giorgio Diritti che uscirà al cinema il prossimo 27 febbraio e che racconta la vita del grande pittore emiliano vissuto nel secolo scorso. 43 anni dopo, dunque, c’è di nuovo un moloisano ad interpretare Ligabue. 43 anni fa, era il 1977, la Rai mandava in onda quello che ancora oggi è considerato uno dei massimi successi della storia della televisione pubblica, lo sceneggiato che tenne incollati al piccolo schermo milioni di italiani, tutti stregati da Ligabue interpretato da Flavio Bucci. L’attore di Casacalenda grazie a quello sceneggiato fu consacrato e ancora oggi la sua immagine, in automatico, viene associata a quella del pittore. Ora, appunto 43 anni dopo, singolare coincidenza, è ancora un molisano a vestire i panni di Ligabue. Coincidenza nella coincidenza: Germano e Bucci proprio in questa stagtione sono entrambi presenti nel cartellone teatrale del Loto di Ferrazzano. Il primo a dicembre ha proposto l’innovativa versione in 3D del suo spettacolo “Segnale d’allarme – La mia battaglia”, il secondo tornerà a recitare nella sua regione, dopo una lunghissima assenza, proprio al Loto i prossimi 23 e 24 febbraio quando metterà in scena “E pensare che ero partito così bene” nel quale racconta della sua vita e ovviamente anche dello sceneggiato “Ligabue” che lo consacrò al grande pubblico.