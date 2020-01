Calcio a 5: Cln Cus Molise e Chaminade pronte al prossimo turno di campionato

Sabato si torna in campo nei tornei di futsal. Trasferta calabra per il Cln Cus Molise contro il Real Rogit, mentre al Palaselvapiana la Chaminade ospita il fanalino di coda del torneo cadetto il Free Time L’Aquila. Partiamo dal torneo di A2, il successo contro il Sammichele di sabato scorso permesso ai cussini di mantenere le distanze inalterate dalla zona play out, un +10 che testimonia la bontà del campionato svolto sino ad ora. Il girone di ritorno tuttavia nasconde insidie maggiori, ecco perché bisogna mantenere alta la concentrazione e blindare l’obiettivo stagionale. Domani pomeriggio in casa del Real Rogit servirà una vera e propria impresa. Il team di Rossano, in provincia di Cosenza, occupa il terzo posto a quota 34, sei punti in più del Cus Molise, in piena lotta per il titolo. Il Rogit in casa non ha mai perso e può contare sulle prestazioni del vice capocannoniere del girone Junior Silon autore di ben 27 marcature, oltre i vari Bavaresco, Bassani e Arcidiacone. Coach Sanginario ritrova Barrichello dopo il turno di squalifica, una notizia senz’altro positiva, per il tecnico campobassano che vuole bissare la prestazione maiuscola dell’andata, quando al Palaunimol la sfida al Rogit si chiuse sul 3 a 3. Un girone dopo il Cus Molise ha compiuto una maturazione importante, anche grazie agli innesti di Gava e Turek che hanno portato qualità ed esperienza. Nel torneo cadetto, girone G, la Chaminade è chiamata a riprendere la marcia.

Dopo due sconfitte consecutive, Ostuni in casa e derby sabato scorso a Venafro, la situazione in classifica è davvero precipitata. Da primi a terzi con un distacco di sei punti dal Capurso, e 4 dal Giovinazzo. Insomma i rossoblu hanno pagato davvero dazio per queste due battute d’arresto. Nel derby del Palapedemontana è successo davvero di tutto, la sconfitta per 6 a 5, dopo esser stati in vantaggio per tre a uno, poi nel finale ben 4 espulsioni, a proposito il giudice sportivo ha inflitto 2 giornate a D’Alauro e Gonzalez ed una a mister Tavone e Cancio. Insomma nonostante un arbitraggio assolutamente negativo, la squadra ha accusato il colpo perdendo di lucidità. Piangere sul latte versato serve a poco, ecco perché domani c’è subito la possibilità di riscattarsi e tornare al successo. Chiaro che ora per un discorso di vertice bisognerà sperare in qualche passo falso delle prime due, come del resto la Chaminade non altra strada che vincere le restanti otto giornate che restano da giocare. Senza pensare troppo alla classifica, cercando di vivere partita dopo partita come se fosse una finale, un obiettivo non semplice ma comunque percorribile. Domani al palaselvapiana bisogna battere l’ultima della classe, il Free Time L’Aquila. La classifica non deve però ingannare, gli abruzzesi sono assolutamente vivi, lo dimostrano i risultati con sconfitte sempre di misura. Senza dimenticare che all’andata, gli aquilani imposero il pareggio proprio alla Chaminade con il finale di 4-4. Bastano questi due dati per sottolineare che sarà una partita vera, dove servirà massima concentrazione in particolare per evitare gli errori visti in casa contro l’Olimpique Ostuni due settimane fa.