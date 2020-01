Viabilità in Molise, Toma: “Serve strada a quattro corsie e investimenti”

di red 7

A margine della conferenza delle Regioni, il governatore Toma si è soffermato sulla situazione degli investimenti in Molise. “Il nostro tallone d’Achille – ha detto – sono le infrastrutture e, in particolare, la viabilità”.

Per quella interna Toma ha spiegato che c’è un piano in cui è stata fatta una ricognizione del fabbisogno di strade e vie di comunicazione.

“Necessitiamo – ha rimarcato il presidente – di un finanziamento di oltre 350 milioni. Abbiamo delle priorità che si attestano intorno agli 80 milioni di euro e, con soldi del fondo di coesione, fondi regionali e nazionali dovremo riuscire a coprirle”.

Toma ha infine sottolineato che si sta insistendo con il Ministero dei Trasporti per individuare un’opera strategica, che è la 4 corsie. E’ fondamentale, non solo per il Molise, che venga finanziata – ha concluso Toma – per collegare la A14 a Termoli con la A1 a San Vittore”.