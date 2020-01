Unilever, Iorio: “Toma e Cotugno intervengano per scongiurare un altro dramma sociale”

di red 7

L’ex governatore e attuale consigliere regionale Michele iorio, è intervenuto sulla vicenda Unilever e gli ultimi eventi che riguardano l’azienda di Pozzilli.

“Perdere altri 500 posti di lavoro – ha detto – se si considera tutto l’indotto, sarebbe un dramma sociale insopportabile per questo territorio che ha già subito altre devastazioni aziendali.

Iorio è andata davanti all’Unilever per parlare con i lavoratori che presidiano da tre giorni lo stabilimento. Ritiene che la situazione sia preoccupante per la mancanza di programmi di investimento sul sito di Pozzilli e per lo spostamento della produzione a Casalpursterlengo.

Secondo Michele Iorio, il governatore Toma e il vice presidente e assessore alle Attività Produttive, Vincenzo Cotugno, non devono limitarsi ad ascoltare soltanto la tesi dei dirigenti aziendali, ma anche i lavoratori, i sindacati e quindi il Ministero dello Sviluppo Economico, “per definire con precisione – ha sottolineato testualmente – quale sarà il futuro dell’azienda e quali gli eventuale e necessari aiuti da mettere in campo per scongiurare la chiusura del sito molisano”.