C’è un indagato per la scomparsa e la morte di Victorine Bucci. E’ il compagno di 56 anni di Termoli, l’ultimo che l’avrebbe vista in vita. Il suo nome è iscritto già da giorni sul registro degli indagati e l’avviso di garanzia è stato notificato dovendo svolgere gli accertamenti irripetibili sul corpo e sull’auto di Vicky, per un eventuale nomina dell’indagato di un consulente di parte. Massimo riserbo sull’ipotesi di reato, che ovviamente non può essere omicidio, considerato che ancora non si conosce la causa di morte della donna. Potrebbe configurarsi il reato di istigazione al suicidio, che però la Procura non conferma, trincerandosi dietro il segreto istruttorio. Un uomo con cui Vicky aveva una relazione burrascosa e che l’aveva picchiata in più occasioni, anche in pubblico, come raccontato da testimoni e vicini di casa. Proprio oggi, qualche prima verità potrebbe arrivare: dalle 9 è in corso l’autopsia all’Istituto di Medicina legale di Bari, affidata alle mani esperte del professor Francesco Introna, già perito nei casi più noti alle cronache di Stefano Cucchi e di Elisa Claps. Ci vorranno mesi per il risultato completo, ma dei primi punti fermi già potranno essere forniti alla Procura, pronta a dare una direzione precisa alle indagini. Conferito a un ingegnere di Foggia anche l’incarico per la perizia sulla Panda rossa di Vicky, recuperata in fondo al mare, che si trova ora sotto sequestro in un’officina di Termoli. C’è da capire da che parte l’auto sia caduta, il ruolo delle correnti e da quanti giorni era lì. Un aiuto potrebbe arrivare anche dall’incrocio dei dati Gps registrati dai sommozzatori del vigili del fuoco durante le ricerche del 19, 20 e 21 dicembre, nell’immediatezza della scomparsa, che verranno confrontati con l’area in cui è stata trovata la macchina, con lo scopo di individuare anche possibili punti che i sommozzatori non hanno scandagliato.