La docente isernina Marilena Ferrante segnalata per il premio ”Margherita d’Austria”

Si tratta di una riflessione per gli studenti sul ruolo eroico delle figure femminili contemporanee. Tante personalità di livello internazionale segnalate per il volto nazionale del premio. L’Inner Wheel di Ortona ha indetto la prima edizione del premio Margherita D’Austria “La forza femminile senza tempo”. La cerimonia di premiazione si terrà a Palazzo Farnese il 15 febbraio prossimo, alle ore 18.

“Il premio vuole rendere omaggio ad una donna che con la sua personalità ha saputo sfidare senza timori, uomini e pregiudizi della sua epoca – spiega la presidentessa Luciana Notarfranco Civitarese – È rivolto alle scuole con l’obiettivo di stimolare gli studenti alla riflessione sul ruolo eroico delle figure femminili contemporanee, creando un parallelismo tra l’esempio storico e l’universo femminile di oggi. L’obiettivo è di sollecitare negli studenti l’abitudine a percorsi culturali e valoriali che superino la “istantaneità” della società in cui si trovano immersi, per stimolare in loro un approccio più “lento” e profondo alla complessità dei problemi della vita”.

Per il volto nazionale del premio, il comitato scientifico presieduto dal professor Massimo Pasqualone e composto dal sindaco di Ortona Leo Castiglione, Franca Romagnoli, Luciana Civitarese Notarfranco, Cosetta Di Martino Della Loggia, Annarita D’Auria D’Alessandro, Giuditta Napolione, Laura D’Auria Mascitti, Barbara Perantuono Verì (Comitato Inner Wheel per il Primo Premio Margherita D’Austria 2020) ha invece segnalato personalità di livello internazionale che si sono distinte nel settore di appartenenza: giornalismo – Emma D’Aquino giornalista di Rai Uno, Roma – Selenia Secondi giornalista dell’Ansa, Abruzzo saggistica – Alessandra Giorda blogger, giornalista freelance , Torino – Monica Pelliccione giornalista e scrittrice, Abruzzo narrativa – Emma Pomilio scrittrice, Abruzzo – Sara Sajeva artista e scrittrice, Todi MUSICA- Emilia Fadini Clavincembalista di fama mondiale, Milano – Giusy de Bernardinis musicista, Abruzzo solidarietà -Susanna Loriga Criminologa di fama internazionale – Michela Mattoscio Associazione Orizzonti, Abruzzo scuola – Marilena Ferrante Docente di Lettere, Isernia – Anna Maria Giusti Dirigente Scolastico dell’IIS L. Di Savoia, Abruzzo poesia – Cinzia Riccitelli Poetessa, Fiumicino – Ada PianesiVilla Poetessa, Abruzzo arte – Tiziana Gualandi Artista, Bologna, Maria Basile Artista, Abruzzo fotografia – Rita Bruni Fotografa, San Benedetto del Tronto – Martina Facciafotografa, Abruzzo associazionismo – Angela Barratta Artista, Martina Franca – Angela Rossi saggista,Abruzzo speciale-Remo Croci volto NOTO di Quarto grado e inviato Mediaset – Roberta Bruzzone giornalista opinionista, criminologa e psicologa forense italiana. Coro Selecchy alla carriera – Silvia Guerrini per aver dato il volto al Premio Margherita d’Austria 2020.