Il network Borghi della lettura indice la IV edizione del Concorso Letterario Nazionale “Anime vicine e lontane nel nostro patrimonio artistico”, che vuole essere di ispirazione e di incontro alla memoria storica del territorio, attraverso la rielaborazione di notizie e curiosità sul patrimonio artistico, archeologico e architettonico delle realtà locali.

Il concorso nazionale, coinvolge, in particolar modo i Comuni che hanno aderito al network Borghi della lettura delle varie regioni italiane, ma è aperto a tutti gli scrittori e i poeti che vogliano partecipare.

La finalità del concorso è quella di far conoscere, attraverso racconti e poesie, nella dimensione letteraria e storica, i monumenti, i palazzi, gli angoli più nascosti dei nostri borghi. Mura, strade che parlano di un passato, suggestioni letterarie di storie e personaggi intrecciati alla dimensione puramente artistica e archeologica.

MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE

I testi devono essere assolutamente inediti e redatti in lingua italiana.

Ciascun candidato può partecipare con un solo testo di una delle due sezioni (Narrativa/ Poesia)

E prevista una quota di iscrizione di 10,00 euro per sostenere le spese organizzative da versare a mezzo di Bonifico bancario con intestatario Ass. Centro Studi Storici V. Fusco. Causale : Concorso Letterario Borghi della Lettura. Banca delle Province Molisane IBAN IT 98 D 05033 03800000010343691.

CARATTERISTICHE DEL TESTO

TEMA: Viaggio nella memoria attraverso il patrimonio artistico, archeologico e architettonico delle realtà locali

TIPOLOGIA: NARRATIVA

• Racconto breve

• Poesia/ Silloge poetica

DIMENSIONI per il racconto breve: Un massimo di 10000 battute (spazi inclusi) per ciascun testo presentato in concorso. (Times New Roman 12)

DIMENSIONI PER LA POESIA/ SILLOGE POETICA : un massimo di trenta versi. (Times New Roman 12)

FORMATO E INVIO DEGLI ELABORATI

Ciascun testo inviato deve essere accompagnato, in altro file, delle informazioni anagrafiche del candidato (nome e cognome, data di nascita, indirizzo, recapito telefonico), titolo dell’opera e sezione a cui partecipa.

I testi devono essere inviati esclusivamente in formato (Word o PDF) al seguente indirizzo email

ferrantemarilena3@gmail.com (Membro del Direttivo Nazionale dei borghi della Lettura)

Scadenza invio elaborati: entro la mezzanotte del 31 marzo 2020. Fanno fede data e ora dell’invio.

GIURIA

Gli elaborati saranno esaminati da una giuria qualificata composta da docenti, scrittori e esperti di arte e territorio.

La Giuria si riserva di assegnare altri riconoscimenti ai testi che si sono distinti.

Il giudizio della giuria è insindacabile.

La composizione della Giuria sarà comunicata successivamente.

PREMI

Sezione racconti

1° classificato Targa di Riconoscimento, Kit di libri del valore di 50 euro e pergamena.

2° classificato Kit di libri del valore di 30 euro e pergamena

3° classificato Kit di libri del valore di 20 euro e pergamena.

Sezione Poesie/ Silloge poetica

1° classificato Targa di Riconoscimento, Kit di libri del valore di 50 euro e pergamena.

2° classificato Kit libri del valore di 30 euro e pergamena

3° classificato Kit libri del valore di 20 euro e pergamena.

La dotazione libraria sarà acquistata presso la Libreria Enzo Della Corte di Isernia.

N.B.: In caso di impossibilità, per alcuni vincitori, ad essere presenti nel giorno della premiazione, saranno presi accordi diretti.

La cerimonia di premiazione ci sarà il giorno 31 maggio 2020 presso le Terme di Petriolo a Pari/Civitella Paganico (Gr)