Calcio Eccellenza: il Comprensorio Vairano si conferma leader

di Luigi di Lallo. La vittoria maturata domenica nel derby contro l’Aurora Alto Casertano ha permesso al Comprensorio Vairano di tornare in vetta al massimo torneo regionale molisano. Un successo netto, 4 a 1 il finale, con tripletta realizzata da bomber Nicola Panico sempre più capocannoniere del campionato. Il team campano comanda la classifica con +2 sul Venafro, capace di vincere senza patemi contro il Campobasso 1919. Al terzo posto il Tre Pini Matese, zero a zero per i biancoverdi nella gara in anticipo a Sesto Campano, un pareggio che ha favorito le Acli Campodipietra, ora a meno due proprio dal Tre Pini in ottica terzo posto. La squadra di mister Cordone, prossima finalista di Coppa Italia, ha rifilato 7 gol al Termoli sempre più in crisi societaria. Un risultato roboante per il Campodipietra che si presenta al massimo della forma per l’ultimo atto della manifestazione tricolore, proprio contro il Tre Pini Matese. In ottica play off, continua a vincere il Roccasicura, a pari punti con il Guglionesi abile ad espugnare il “Colalillo” di Bojano con un risultato all’inglese, 2 a 0. Infine in ottica salvezza importante successo della Polispotiva Gambatesa nello scontro diretto con il Baranello. Partita dalle mille emozioni chiusa sul 3 a 4, decisiva la rete dei fortorini realizzata da Cassano all’80esimo.

Ricordiamo che il campionato osserverà un turno di sosta proprio per la finale in programma domenica al “Lancellotta” di Isernia, tra Acli Campodipietra e Tre Pini, fischio d’inizio alle 14.30.