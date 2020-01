Regionali Calabria, Tartaglione: ha vinto l’ala moderata, come in Molise

“La Calabria conferma validità progetto liberale”. Lo ha dichiarato la coordinatrice molisana d Forza Italia, Annaelsa Tartaglione, nel commentare le Regionali. “A Jole Santelli vanno i migliori auguri di buon lavoro – ha aggiunto – La sua grande vittoria, sul piano dei numeri, ci fornisce uno spaccato interessante. Forza Italia, innanzitutto, si attesta primo partito della coalizione. Se ad essa sommiamo i voti delle liste civiche d’area, espressioni anch’esse di una sensibilità moderata e liberale, arriviamo ad un’offerta politica che rappresenta metà dell’intero centrodestra. Si ripete la stessa dinamica già avvenuta in Molise, con la vittoria di Donato Toma trainata da Forza Italia primo partito con il contributo importante di altre realtà a vocazione moderata. Dalle urne, dunque, arriva una risposta chiara a smentita di chi parla di monopolio populista nel centrodestra. Forza Italia c’è – ha proseguito l’esponente azzurra – con la sua identità fondata sul popolarismo e il sentiero che Silvio Berlusconi continua a tracciare. I successi in Molise, Basilicata, Piemonte e ora in Calabria provano la nostra capacità di esprimere classe dirigente per una buona amministrazione del territorio. E’ con questo spirito che ci prepariamo ad essere determinanti per il buongoverno del Paese”, ha concluso.