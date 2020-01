Isernia capitale cultura, primo incontro con i sindaci dell’interland

Prima riunione organizzativa al Comune di Isernia tra il sindaco D’Apollonio, l’assessore Knianisky e sette sindaci del circondario isernino. Al centro dell’incontro la necessità di fare rete tra Isernia e i comuni dell’interland per presentare un unico progetto che abbia le possibilità di farcela e sbaragliare la concorrenza di città come L’Aquila, Genova o Taranto. Bisogna presentare un dossier di 60 pagine al ministero con grafici, progetti, proposte e cartelloni culturali. Tutti possono contribuire e il Comune di Isernia è aperto alla collaborazione di tutti.

Sono stati sette i sindaci del circondario di isernia che, per primi, hanno risposto all’appello lanciato dal comune capoluogo per sostenerne la candidatura a capitale italiana della cultura per il 2021. Sette sindaci che hanno partecipato alla apposita riunione organizzativa, a Palazzo san Francesco, convocata dal sindaco d’Apollonio e dall’assessore alla cultura Knianiski che tira le fila organizzative dell’iniziativa.