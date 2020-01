Gravina su Facebook tifa per Bonaccini: “La sua vittoria indebolisce Salvini”

Non è passato inosservato ed ha acceso subito una vibrata discussione, il post pubblicato su Facebook dal sindaco di Campobasso Roberto Gravina mentre erano ancora aperti i seggi elettorali per le Regionali. “In Emilia Romagna – ha scritto il primo cittadino del Movimento 5 Stelle – deve vincere Bonaccini. E non ne faccio una questione solo squisitamente politica, ma soprattutto una questione culturale ed estetica. Sarebbe infatti un indebolimento della figura di Salvini, sarebbe una reazione doverosa contro una immagine assolutamente inadeguata a rappresentare la leadership del centro-destra italiano. Della serie: non sarai mai capo di un fantomatico Governo! Scusate se è poco”, ha aggiunto Gravina. Sul voto in Calabria invece il sindaco del capoluogo ha parlato di “passeggiata: prevedibile come l’alternanza degli ultimi venti anni, certificabile come il classico malcontento per entrambi gli schieramenti che l’hanno governata, riducibile in una sola parola: fallimento dell’uno e dell’altro, con buona pace della memoria elettorale. Per noi, invece – ha concluso – è il momento della riflessione, quella profonda”.