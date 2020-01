di Daniela Ziccardi

Il week-end della Chaminade Campobasso ha portato con se gioie e dispiaceri. La formazione di Serie B è incappata nella seconda sconfitta consecutiva, Under 19 e squadra femminile hanno allungato la serie positiva. Non sono mancate le polemiche nel post derby di Venafro, dove i padroni di casa si sono imposti 6-5. Una gara dove le decisioni arbitrali hanno influito sull’atmosfera in campo. Cancio, Gonzalez , D’Alauro e mister Tavone sono stati espulsi a questi aggiungiamo le ammonizioni a Wiegels, Caddeo, Pescolla e Paulinho, il referto finale per la Chamiande Campobasso è stato un vero e proprio “bollettino di gerra”. Oltre il danno la beffa per la formazione del capoluogo, che ha perso il derby e dovrà affrontare il prossimo match con una squadra decimante dalle squalifiche. Sabato al Pala Selvapiana arriverà il Free Time L’Aquila, i rossoblù sono già a lavoro per preparare il riscatto. Se la formazione maschile di Serie B è incappata in un sabato da dimenticare a Miranda la formazione femminile delle Lady Chami ha allungato a due la serie positiva. Le rossoblù di Mister Marsella hanno vinto 7-2. Oltre al risultato diverse le note positive: il ritorno al goal di Giuliani, per lei una tripletta, la prima rete in carriera di Syria Biundo classe 2004 al debutto in questo sport, per la giovanissima laterale delle rossoblù anche un assist per una delle due reti di Jessica Ziccardi, a completare il quadro dei marcatori D’Amico. Ottime notizie dal settore giovanile con la formazione Under 19 guidata da mister Cavaliere che ha ospitato e battuto 6-3 l’Avezzano, consolidando il terzo posto in classifica alle spalle di Acqua&Sapone e Tombesi Ortone che sono appaiate in vetta quota 44. A firmare il cartellino per i rossoblù De Nisco, 29 reti stagionali per lui e primo posto nella speciale classifica marcatorni con Iervolino della Tombesi. Bene anche Thomas Evangelista che con quattro reti nella rirpesa ha permesso ai suoi di mettere in ghiaccio la gara. Nella prima settimana di febbraio tre partite in agenda domenica trasferta a Montesilvano contro il Real Dem, giovedì in Molise la Free Time L’Aquila domenica 9 la gara a Città Sant’Angelo ospite della capolista Acqua&Sapone.