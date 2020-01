L’emendamento sulla superstrada viene bocciato e Toma attacca Niro: è stata una sua iniziativa, non ne sapevo nulla

di ANNA MARIA DI MATTEO

L’emendamento inserito all’interno del Milleproroghe destinato alla superstrada a quattro corsie San Vittore-Termoli viene bocciato dalla commissione parlamentare per un presunto errore tecnico e alla Regione scoppia il finimondo. Un provvedimento del quale si sarebbero fatti promotori l’assessore regionale ai Trasporti, Vincenzo Niro e il commissario della Lega, Jari Colla. E il presidente della Regione, Donato Toma, incalzato dai giornalisti, ha immediatamente preso le distanze da tutta la vicenda e dall’iniziativa assunta, a sua insaputa, a quanto pare, dall’assessore Niro e dall’esponente della Lega. “La Regione non ha fatto nulla e io non ne ero al corrente – ha sottolineato il governatore, incalzato ai giornalisti su quello che è l’argomento del giorno – L’assessore Vincenzo Niro e il commissario della Lega Colla hanno assunto una iniziativa autonoma, rispetto al governo regionale. Si sono mossi come esponenti dei rispettivi partiti, ma non come rappresentanti della Regione – ha aggiunto, visibilmente infastidito il presidente – La Regione seguirà altri canali, quelli istituzionali, a cominciare dal piano delle opere strategiche. Abbiamo avuto un primo parere tecnico ed il ministero sembra aver condiviso questa esigenza. Ora – ha aggiunto Toma – è necessario inserire tutto all’interno di un piano strategico. Ribadisco che Vincenzo Niro ha parlato solo a nome dei Popolari per l’Italia”. Poche dichiarazioni, quelle rilasciate ai cronisti dalle quali, tuttavia, traspare il fastidio e l’irritazione di Toma che probabilmente si è sentito scavalcato su decisioni che vanno assunte all’interno dell’esecutivo e non a livello di partiti. Certo è che la vicenda della Termoli-San Vittore non mancherà di provocare ulteriori polemiche e frizioni all’interno della maggioranza, con il governatore Toma deciso e pronto a farsi valere e ad evitare pericolose fughe in avanti.