Nuovo caso di aggressione ai danni di un avvocato, in Molise. Mariangela Di Biase, è stata aggredita nel suo studio legale durante un appuntamento con un assistito. La vittima ha riportato lesioni giudicate guaribili in quindici giorni dai medici del Cardarelli di Campobasso. A denunciare il fatto l’Aiga, l’associazione dei giovani legali, del cui ufficio legislativo fa parte Di Biase. Nell’esprimere solidarietà e vicinanza alla collega, l’Aiga segnala la gravità dell’episodio “che – si legge in una nota – ci colpisce particolarmente perché avvenuto nella Giornata internazionale degli avvocati in pericolo, istituita ai fini di sensibilizzare l’opinione pubblica sulle minacce subite ormai troppo spesso dagli avvocati nello svolgimento della professione”.