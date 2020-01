Giornata della Memoria, Roberti: “Ricordare è un dovere”

di red 7

In merito alla Giornata della Memoria e al dovere di ricordare, è intervenuto il sindaco di Termoli e Presidente della Provincia di Campobasso Francesco Roberti, il quale ha parlato di un evento da proporre e sostenere per far capire alle nuove generazioni quel che realmente accadde con la persecuzione degli ebrei da parte dei nazisti durante il secondo conflitto mondiale. “Il genocidio, la distruzione – ha detto Roberti – che si è abbattuta contro un intero popolo da parte di chi si è sempre sentito superiore senza nessun motivo. Oggi più che mai siamo tenuti a scardinare questo concetto e a ricordare come in virtù di una convinzione folle, migliaia e migliaia di persone persero la vita senza poter garantire un futuro ai propri figli molti dei quali fecero la stessa fine dei genitori. Come sindaco e presidente della provincia di Campobasso – ha continuato – sono sensibile a queste tematiche e al ricordo. Dobbiamo con le istituzioni sostenere iniziative che riescano ad abbattere tutti quei muri ideologici che ancor oggi, a volte, vengono innalzati nei confronti di alcune classi sociali e di persone di diversa etnia. Fortunatamente siamo lontani anni luce da quel contesto che migliaia di persone, loro malgrado, hanno vissuto. Nel racconto di alcuni di loro, nel corso degli anni – ha detto ancora Roberti – abbiamo potuto apprendere quel che realmente accadde. Però non basta, bisogna anche capire. Difficile da concepire, impossibile da accettare. E’ stato sicuramente l’evento più catastrofico del secolo scorso, di questo sterminio conosciamo ormai quasi tutto. Proprio per questo – ha concluso il sindaco di Termoli – senza retorica, dobbiamo lavorare per eliminare ogni tipo di discriminazione.

A Tavenna, oggi sabato 25 gennaio, alle 16, evento organizzato dall’Asociazione partigiani, l’Anpi, L’Ibera, l’Associazione Tedeschi e il Comune, per riflettere su quello che è stato, sugli orrori di Aushvitz, fino alla liberazione dal nazifascismo. “I ricordi, a differenza delle ferite, non si devono rimarginare”, questo lo slogan dell’iniziativa, in occasione della Giornata della Memoria, nella Sala Mediateca del Comune del paese.

Gli interventi del sindaco Paolo Cirulli, di Loreto Tizzani, dell’Anpi Molise, dello storico Luigi Pizzuto e di Michele Petraroia, Presidente onorario dell’Associazione “Giuseppe Tedeschi”.