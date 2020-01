di red 7

Riguardo l’emendamento sulla 4 corsie è intervenuto il deputato del Movimento 5 Stelle Antonio Federico. Il parlamentare molisano ha spiegato che la a Lega ha presentato un emendamento al Milleproroghe che voleva togliere 900 milioni di euro dal fondo per il Reddito di cittadinanza ed investirlo per realizzare una strada a quattro corsie tra Termoli e San Vittore. Un’operazione, che secondo il pentastellato il Carroccio ha fatto anche per altre realtà territoriali. Federico ha definito il tutto “Demagogia di bassa lega”, così ha detto testualmente “considerando – ha aggiunto – che una infrastruttura non può finire in un decreto che prevede, appunto, proroghe.

Insomma, per Antonio Federico i prova a confondere e creare contrapposizioni tra i cittadini proponendo interventi che, anche proceduralmente, non potrebbero mai essere approvati. “Tant’è – ha aggiunto – che i Presidenti delle Commissioni riunite di Bilancio e Affari Costituzionali, insieme agli Uffici tecnici, hanno ritenuto l’emendamento inammissibile, ovvero non potrà nemmeno essere messo in votazione”.

Poi il parlamentare 5 stelle si rivolge direttamente all’assesssore regionale Vincenzo Niro invitandolo a dire che questa era una opportunità concreta e che votare contro sarebbe uno sgarbo alla regione.

Insomma, la posizione di Antonio Federico è che gli investimenti infrastrutturali si programmano e si concertano con il Governo, con i Ministeri, con l’ANAS, non con estemporanei interventi legislativi “pensati – ha rimarcato – solo per fare clamore. Infatti già abbiamo portato questo intervento all’attenzione del Ministero delle Infrastrutture e ai vari Tavoli di aggiornamento del Contratto di programma con Anas”.

“Non vorrei – ha concluso – che la Lega avesse utilizzato le carenze infrastrutturali regionali solo per fare politica in Parlamento”.

Antonio Federico, infine, ha rinnovato la disponibilità a parlare e confrontarsi a tutti i livelli istituzionali sul tema.