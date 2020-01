Lunedì 20 gennaio sono ripresi i lavori al Museo Archeologico di Santa Maria delle Monache di Isernia, affidati all’impresa Renati costruzioni srl, dopo il periodo di fermo e l’approvazione della variante in corso d’opera.

Alla fine dei lavori, prevista per il mese di settembre 2020, saranno riallestite due nuove sezioni, una dedicata ai Sanniti in generale e una dedicata all’area archeologica di Pietrabbondante, il loro luogo simbolo. Lavori di valorizzazione interesseranno anche l’esistente sala del Lapidarium dedicata all’antica città di Aesernia.