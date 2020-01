Proprio ieri il paese aveva dato l’ultimo saluto ad Annamaria Iuliano e poche ore dopo, nella tarda mattinata di oggi, è arrivata la notizia della morte del marito della donna. Luigi Radassao, 68 anni. Una tragedia nella tragedia per la comunità di Cercemaggiore. L’incidente costato la vita ai coniugi risale ad una settimana fa. Giovedì dello scorsa settimana moglie e marito erano a bordo di una Fiat Punto che all’altezza delle Cupolette, nel territorio di Vinchiaturo, si scontrò con un Ducato. La donna, 66 anni, è morta quello stesso giorno, poco dopo il ricovero in ospedale a Campobasso dove stava per essere operata. Il marito invece, in gravissime condizioni fu trasferito ad Ancona dove è rimasto in coma fino a questa mattina quando è deceduto: troppo gravi le ferite, e lesioni cerebrali, dopo il terribile schianto. Ieri pomeriggio ai funerali della moglie tutto il paese aveva sperato nel miracolo per Luigi, tutti si erano stretti in particolare attorno alle figlie della coppia. Stamattina all’alba alcuni parenti erano partiti da Cercemaggiore per andare agli ospedali riuniti di Ancona a verificare di persona le condizioni dell’uomo. Nella tarda mattinata invece i medici hanno comunicato il decesso.