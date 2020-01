Cinquanta anni fa la legge che istituì la Provincia di Isernia

Il 22 gennaio di 50 anni fa Isernia era in festa! Poco prima delle ore 17:30 l’allora sindaco Enrico Santoro comunicò telefonicamente da Roma che era stata approvata definitivamente la legge istitutiva della Provincia, legge entrata poi in vigore il 3 marzo dello stesso anno. In questi cinquanta anni la parabola dello sviluppo della città è salita rapidamente verso l’alto ma, altrettanto rapidamente, sta ora scendendo sempre più in basso. Così come la Fenice è rinata dalle sue ceneri, anche Isernia potrà tornare a “crescere”, in tutti i campi, se si saprà sfruttare l’occasione della candidatura a “capitale della cultura”!

(Fernando Fabrizio)