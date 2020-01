Cammina Molise, l’iniziativa promossa e sostenuta da anni dall’Associazione La Terra e dall’instancabile architetto Giovanni Germano (Il papà di Elio, l’attore ambasciatore del Molise nel mondo che a breve sarà al cinema con il film sul pittore Antonio Ligabue), si prepara agli aventi estivi e all’appuntamento sul nostro territorio. Intanto, come accade da anni, in collaborazione con altre Associazioni del posto, a marzo, “Cammina, Molise” si sposta in terra argentina, dove gli italiani e i molisani sono tantissimi.

Sarà la VI Edizione, che quest’anno sarà nella città di Mar del Plata, il posto dove tutto iniziò nel 2015 .

“Ho avuto la gioia di raccontare in varie occasioni, s le impressioni avute durante le ultime cinque edizioni del cammina, Molise! in Argentina. Ora – ha detto Germano, non senza emozione – voglio ricordare la capacità organizzativa e il forte attaccamento alle radici, qualificato da consolidati risvolti culturali e solidali, delle comunità di origine molisana di tutte le maggiori città, come Mar del Plata, Buenos Aires, La Plata, Rosario e Cordoba, delle quali rappresentanze nutrite delle varie Associazioni hanno partecipato alle nostre manifestazioni, centinaia di persone che si spostano, affrontando viaggi lunghissimi, date le distanze eccessive tra le varie città argentine”.

L’architetto Germano ha sottolineato come questo evento, anche in terra sudamericana, serve a rafforzare il rapporto tra tra esse e la terra d’origine, i piccoli paesi dai quali in tantissimi sono emigrati dalla fine dell’ottocento alla seconda metà del secolo scorso. Nella grande Argentina vivono tanti molisani oggi di terza generazione, che conservano ancora la memoria delle proprie radici, tramandate in oltre un secolo.

“In questo quadro – è il pensiero del presidente dell’Associazione La Terra – bisogna adoperarsi per sviluppare iniziative, soprattutto attraverso il turismo di ritorno, che possano coinvolgere essenzialmente e nuove generazioni di origine molisana che stanno allentando il legame con i paesi di provenienza”.

Secondo l’organizzatore dell’evento, Cammina, Molise! Ha di certo contribuito, nel suo piccolo, ma grande, a risvegliare il desiderio di tornare nei propri paesi d’origine a tanti emigranti, facendo presa anche sulle nuove generazione di molisani di terza e quarta generazione, alla ricerca delle proprie radici, appunto.

“Su questo potenziale – ha continuato Germano – che si va ad aggiungere all’utenza nazionale affezionata al cammino semplice e conviviale, bisogna concentrare le forze, private ed associazionistiche, pubbliche ed istituzionali, per attivare finalmente il flusso turistico mitigato auspicato”.

L’idea di Cammina, Molise! in Argentina, fu condivisa e favorita anche dall’Assessorato dei Molisani nel Mondo della Regione. Un lavoro, è stato sottolineato dagli organizzatori, è caratterizzato da spirito di volontariato “Una forte testimonianza di promozione delle proprie terre e – ha concluso Germano – un marcato messaggio da inviare alle istituzioni politiche ed economiche per dimostrare, ancora una volta, che con i gesti semplici, come quello del cammino, si possono mettere in piedi grandi progetti ed anche realizzarli”

Per rendere tangibile l’obiettivo primario di rafforzare i legami tra le comunità di molisani in Argentina e i cittadini che vivono nei comuni molisani, le Associazioni che partecipano promuoveranno il progetto anche in tutti i borghi della Regione Molise nell’intento di coinvolgere nel progetto, con forme e contenuti da valutare, singole persone, associazioni ed enti.

Qui di seguito il programma della manifestazione Cammina Molise in Argentina, comunicato dall’Associazione La Terra

SABATO 21 MARZO

18:00 ORE ISCRIZIONE NELLA SEDE DELLA FEDERAZIONE DELLE ASSOCIAZIONI ITALIANE DI MAR DEL PLATA E ZONA.

19:00 ORE CONFERENZA A CURA DELLA PROFESSORESSA GIULIANA BAGNOLI

21:00 ORE CENA DI BENVENUTO (ANCORA NON CONFERMATA LA SEDE)

DOMENICA 22 MARZO

9:00 ORE RADUNO NEL CRIM – LAGUNA DE LOS PADRES

10:00 ORE PARTENZA DEL CAMMINA, MOLISE!

– PRIMA SOSTA: VISITA GUIDATA AL MUSEO JOSE HERNANDEZ

– SECONDA SOSTA: NELLA CHIESA NUESTRA SEORA DEL PILAR

13: 00 ORE ARRIVO AL CRIM – LAGUNA DE LOS PADRES, PRANZO

14:30 ORE INIZIO DEL FESTIVAL ARTISTICO ITALO-ARGENTINO.

LUNED 23 MARZO

16:00 ORE RIUNIONE NELLA FEDERAZIONE CON I PRESIDENTI, CONSIGLIERI, ECC. DELLE VARIE ASSOCIAZIONI

18:00 ORE – TEATRO COLN DI MAR DEL PLATA: PRESENTAZIONE DI MOLISE SUL PALCO E PROIZIONE DEI DOCU-FILM: 1) UNA TERRA CHIAMATA MOLISE E 2) CAMMINA, MOLISE!-XXV EDIZIONE.

di T.D.