Investe una ragazza, ma non si ferma a prestare soccorso e scappa: a Isernia è caccia al pirata della strada. Sulle sue tracce la Polizia stradale e i colleghi della Volante. L’episodio si è verificato nel tardo pomeriggio di oggi, mercoledì 22 gennaio, nel quartiere San Lazzaro. La ragazza, soccorsa dal personale del 118, è stata trasportata al pronto soccorso del Veneziale. Al momento le sue condizioni non sembrano destare preoccupazioni. La polizia indaga per individuare la persona al volante dell’auto che ha investito la giovane. Le testimonianze raccolte sul posto potrebbero rivelarsi decisive.