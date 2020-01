I lavoratori della Gam chiedono urgentemente al Governatore Donato Toma di essere ricevuti per discutere della vertenza che riguarda da anni l’azienda di Bojano. Vogliono una svolta e il rispetto degli impegni presi in più sedi, a livello locale e nazionale. “I sindacati hanno sollecitato più volte il presidente, ma ad oggi nulla, nessun incontro” hanno spiegato in assemblea a Palazzo Colagrosso, nella città matesina.

Un’assemblea affollata, alla presenza di Cgil, Cisl e Uil. Giancarlo D’ilio, storico operaio Gam che da anni si batte, chiede la tutela degli accordi e soprattutto garanzie per i lavoratori, affinchè, con qualsiasi accordo, ci debbano essere certezze di impiego o reimpiego, accompagnamento alla pensione e altro per i 220 in cassa integrazione fino a novembre.

Amadori ha fatto un passo indietro rispetto al macello e quindi ora si cerca qualcuno che lo rimpiazzi per dare continuità a quanto fatto finora e giustificare gli ammortizzatori.

“C’è l’interesse della Tripla A, associazione di allevatori molisani – ha detto D’Ilio – che sono disposti da subito a macellare 100mila polli a settimana. Hanno loro allevamenti. Ci sarebbe un luogo dove creare il macello, ma occorre mettersi a un tavolo e discutere, insieme alle istituzioni e rimodulare gli accordi a Roma. La Tripla A – ha continuato – non vuole soldi dalla Regione, solo un finanziamento bancario da restituire col lavoro. Inoltre c’è l’accordo anche con un importante imprenditore per altri 100mila polli macellati a settimana. Insomma, si può ripartire, non subito con grandi numeri, ma gradualmente”.

D’Ilio ha anche detto che l’assessore Mazzuto ha incontrato esponenti della Tripla A e spiragli ci sarebbero, che si ha anche l’assenso del vicepresidente della giunta Cotugno e che tutto sarà sottoposto a toma. “L’obiettivo è ragionare insieme per creare qualcosa di concreto, per avere più soluzioni”.

Se non ci saranno incontri a breve, come sollecitato più volte, è stato detto in assemblea a Bojano, lavoratori e sindacati si rivolgeranno anche al Prefetto.