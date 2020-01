L’ Associazione culturale, Rom In Progress, che opera nel territorio nazionale e molisano, con lo scopo sociale di combattere gli stereotipi e i pregiudizi che spesso gravano sulle comunità Rom e Sinti, portando esempi positivi d’integrazione sociale, come ogni anno promuove insieme a altre associazioni in occasione della Giornata della memoria, ricorrenza internazionale celebrata il 27 gennaio di ogni anno, un ciclo di eventi di carattere pubblico finalizzati a mantenere vivo, nella memoria collettiva il ricordo dell’eccidio e delle deportazioni nei campi di concentramento che hanno coinvolto le popolazioni Rom e Sinti spesso dimenticata durante il secondo conflitto mondiale. La manifestazione che prende il nome di “ SAMURDARIPE’ LA SHOAH DEI ROM E SINTI ” intende agire sulla presa di coscienza collettiva da parte della popolazione isernina attraverso: un incontro divulgativo indirizzato agli alunni delle scuole del Molise, con la partecipazione di esperti della memoria storica. L’ incontro divulgativo è programmato per il giorno 24-01-2020 dalle ore 10:00 alle ore 12:30 presso L’AULA MAGNA ISIS CUOCO –MANUPELLA – VIA GIACOMO LEOPARDI 1 – ISERNIA. Sono previsti i seguenti interventi:

Concetta Sarachella – Presidente Associazione Rom In Progress

Dott. Prof. Santino Spinelli – Musicista, docente universitario, figlio di internato.

Prof. Francesco Paolo Tanzi – La storia di Milka

Giulia Di Rocco – Presidente Associazione Romani kriss

Ospite D’Onore Dott.ssa Fiora Luzzatto

Gli interventi saranno moderati da Sara Ferri (Coop. Il Geco)

L’importanza di tale manifestazione risiede non solo nell’elevato valore storico della memoria, nel far conoscere e sensibilizzare la storia di un popolo spesso sconosciuto e poco considerato, particolarmente nella presa di coscienza da parte delle nuove generazioni e si propone di stimolare spunti di riflessione e la messa in discussione di stereotipi e pregiudizi.