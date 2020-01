Scapoli. Dissesti idrogeologici, in arrivo mezzo milione di euro dal Governo

Una gran bella notizia è giunta dal Governo centrale per il Comune di Scapoli. La richiesta di finanziamento presentata nei mesi scorsi per gli interventi di messa in sicurezza del territorio, in particolare per i dissesti in località S. Giovanni e Prato, è stata accolta per un totale di 550 mila euro. Non appena saranno concluse tutte le procedure tecniche ministeriali, l’intervento potrà essere appaltato e dare il via ai lavori, al massimo entro qualche mese. Il Sindaco Renato Sparacino dichiara di essere molto soddisfatto della notizia perché questi interventi sono strategici e potranno definitivamente mettere in sicurezza parti significative del territorio comunale e finalmente risolvere un problema molto sentito dai residenti.

“L’attività dell’Amministrazione comunale va avanti senza sosta, con entusiasmo e caparbietà, grazie ad un bel gioco di squadra, con l’unico intento di offrire servizi ai cittadini, intervenire per risolvere i tanti problemi e promuovere il territorio e le tradizioni scapolesi. Altre importanti novità sono previste a breve con interventi sulla manutenzione delle strade comunali e sulla rete idrica e fognante, oltre all’imminente avvio dei lavori sulla viabilità Ponte-Fontecostanza. Noi abbiamo la grande responsabilità di amministrare e rispondere ai bisogni dei cittadini con umiltà e serietà cercando di essere all’altezza del grande consenso che ci hanno assegnato.

La miglior risposta, da sempre, restano i fatti concreti” – conclude Sparacino.