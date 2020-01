Isernia. “Un museo da favola”, al via il concorso letterario dedicato al Paleolitico

Nella Sala Raucci del Comune di Isernia si è tenuta la conferenza stampa di presentazione del concorso letterario “Un Museo da favola”, rivolto agli alunni delle scuole primarie e indetto dal Polo museale del Molise, col patrocinio dell’assessorato comunale all’istruzione. Il concorso intende avvicinare agli alunni all’argomento “preistoria”, con particolare riferimento al sito di “Isernia La Pineta”. All’incontro con i giornalisti sono intervenuti il sindaco Giacomo d’Apollonio, l’assessore Sonia De Toma e il direttore del Museo nazionale del paleolitico Enza Zullo.

«Il progetto – ha spiegato il direttore del Museo – si realizzerà attraverso visite guidate e attività di laboratorio rivolte agli alunni della scuola primaria. I ragazzi scriveranno, poi, dei racconti che parteciperanno al concorso letterario denominato Un Museo da Favola. Un’apposita giuria sceglierà i migliori elaborati e le dieci favole più belle verranno pubblicate in un volume».

«Alla fine di novembre – ha dichiarato De Toma – ci sono state iniziative, organizzate anche con la Provincia, che hanno visto protagonisti i bambini della scuola dell’infanzia e della scuola secondaria di primo e secondo grado. In quell’occasione, il direttore del Museo del paleolitico isernino, l’arch. Enza Zullo, mi anticipò genericamente il concorso letterario che viene presentato oggi alla stampa e manifestai la volontà di collaborazione dell’attuale amministrazione comunale. Quando poi il progetto mi è stato illustrato nel dettaglio – ha aggiunto l’assessore –, sono stata ancor più convinta della sua validità e bellezza. Gli alunni della terza primaria vivranno l’archeologia, la storia e l’arte; sarà soddisfatto il loro interesse per la preistoria e il paleolitico isernino, un mondo racchiuso nei reperti fossili de La Pineta, preziosi elementi che testimoniano le ere che ci hanno preceduto e che i ragazzi, con la loro fantasia, racconteranno fiabisticamente, secondo lo spirito del concorso letterario. Ringrazio il direttore Enza Zullo per questa iniziativa finalizzata allo sviluppo culturale delle nuove generazioni».