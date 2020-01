Si è chiusa con ben 40 podi, per gli atleti della m2, la seconda tappa della Coppa Tokyo, la competizione riservata alle categorie Ragazzi, Junior, Cadetti e Senior, di scena nella piscina del Centro Sportivo M2 di Campodipietra. Ancora una volta brillante Andrea Magri che è ha vinto tutte le sei gare disputate. Ma ottimi riscontri di piazzamento e cronometro sono venuti da tutta la squadra allenata da Raffaele Rampino. “Questa manifestazione – commenta il tecnico Rampino – prevede un’unica classifica generale, non

assegna medaglie, ma serve soprattutto per testare la condizione degli atleti. Sono davvero molto soddisfatto delle prove fornite da tutti i miei nuotatori, buone le indicazioni soprattutto in vista del prossimo trofeo emmedue giunto alla decima edizione e di scena nel nostro impianto sabato 8 e domenica 9 febbraio prossimi”. Nei 50 stile libero nella categoria junior primo posto per Elena Magri e al maschile per Andrea Magri, nella categoria Ragazzi primo Alessandro Trevisi, al femminile seconda Alessia Di Paola. Nel 100 stile ancora un primo posto per Elena Magri e Alessandro Trevisi, seconda piazza per Alessia Di Paola. Elena Magri si è ripetuta anche nel

200 stile, come pure Andrea Magri e Alessandro Trevisi, secondo posto per Alessia Di Paola. Anche il 400 stile junior femmine ha visto Elena Magri prima seguita da Alice Cumbolotti. Terzo posto nella categoria Ragazzi per Alessia Di Paola e al maschile per Alessandro Trevisi. Andrea Magri ha fatto sua la gara tra gli junior. E il beniamino di casa che ha già conquistato il pass per gli assoluti in scioltezza ha portato a casa anche il podio dei 1500, seguito in terza posizione da Antony Latessa. Tutto m2 il pdio degi 800 stile categoria Ragazze con nell’ordine Ginevra De Marco, Margherita del Zingaro e Eleonora Santella. Tra le junior prima Miriam Stefanelli. Primo e terzo poso nel 50 dorso junior per Elena Magri e Francesca Di Iorio, quest’ultima ha conquistato anche la seconda piazza nel 100 e 200 dorso. In campo maschile sempre nel 200 dorso categoria Ragazzi terzo Jacopo Varriano. Tommaso Biello (ragazzi) è terzo nei 100 e 200 rana, Elena Magri terza nei 50 farfalla. Andrea Magri centra i 200 e 200 farfalla. Bene anche le prestazioni sui 100 misti con Alice Cumbolotti terza tra le junior, stessa posizione per Alessia Di Paola tra le Razze, mentre primo posto tra i ragazzi per Alessandro Trevisi seguito a ruota da Antony Latessa. Trevisi ha conquistato il secondo posto nei 200 misti, terzo Tommaso Biello che invece ha ottenuto anche il primo posto nei 400 misti. Domenica prossima 19 gennaio di scena la categoria Esordienti a Vasto nella prima tappa della Winter Tour.



Fonte: Ufficio stampa