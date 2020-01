Macchia d’Isernia. Furti in campagna, la Polizia stradale recupera veicoli e attrezzi rubati

Nella notte scorsa una pattuglia della Polizia Stradale di Isernia ha intercettato un furgone ed un pick up che percorrevano ad alta velocità la S.S.85, all’altezza del comune di Macchia d’Isernia. Non appena vista la pattuglia, i due veicoli si sono fermati in un’area di servizio, ed i conducenti si sono dati alla fuga a bordo di un’autovettura guidata da complici. Dal controllo dei veicoli abbandonati, entrambi sono risultati pieni di attrezzi agricoli, edili, vettovaglie, ed altro materiale certamente costituenti la refurtiva di furti perpetrati nella stessa notte in zone limitrofe. Gli agenti hanno immediatamente attivato gli opportuni accertamenti che hanno consentito di rintracciare e contattare i proprietari della refurtiva trasportata, fra cui un furgone, un pick up, una trattrice agricola, merci e attrezzi agricoli, tutti risultati rubati nel corso della notte in varie abitazioni ubicate nelle campagne di Petrella Tifernina. Le indagini della Polizia Stradale proseguono serrate per identificare gli autori dei furti.