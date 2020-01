Nella sede del Comune di Isernia, le studentesse del triennio Turismo dell’I.S.I.S. Fermi-Mattei, accompagnate dalla dirigente Emilia Sacco e dalla docente Marialuisa Angelone, sono state ricevute dal sindaco Giacomo d’Apollonio che ha consegnato ad ognuna di loro un attestato di merito.

Le studentesse – come si ricorderà – hanno operato da guida turistica, in lingua inglese, per le delegazioni straniere giunte a Isernia lo scorso novembre, nell’ambito del progetto Urbact, descrivendo agli ospiti la straordinaria storia della nostra città, con visite nel centro storico e ai monumenti.

Dopo la consegna degli attestati, il primo cittadino ha pronunciato parole di sincero elogio per le ragazze del triennio Turismo, ricordando l’apprezzamento che gli ospiti stranieri hanno manifestato nei confronti di Isernia, grazie anche al contributo delle studentesse dell’ISIS Fermi-Mattei. Il sindaco, inoltre, ha ringraziato l’Istituto per aver offerto le sue professionalità, auspicando una collaborazione anche per il futuro.